Die Rettungshundestaffel Mittelpfalz stattet dem Seniorenheim der Braun´schen Stiftung am Samstag, 21. August, einen Besuch ab. „Wir freuen uns, dass die Rettungshundestaffel in unser Haus kommt, um ihre vielfältigen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten zu zeigen“, so Geschäftsführer Wolfgang Kuhn. Für das Senioren-, Wohn- und Pflegeheim sei es von besonderem Interesse, wie bei demenziell veränderten Personen mit Hinlauftendenz, die bei Wind und Wetter das Haus verlassen und nicht aufzufinden sind, die Suche gestaltet werde, meint Pflegedienstleiterin Astrid Bentz. „Ein frühes Auffinden kann somit Leben retten.“

Nach dem Aufbau der Geräte zeigen die Hundeführer ein Training mit den Hunden. Ein Mitglied wird dabei die Übungen erläutern und steht auch für Fragen zur Verfügung. Die Rettungshundestaffel Mittelpfalz kommt bei der Flächen- und Trümmersuche zum Einsatz. Zuletzt war die Staffel auch bei der Flutkatastrophe in der Eifel im Voralarm, kam aber nicht zum Einsatz. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und investieren viel Zeit in ihre Ausbildung und die ihrer Hunde.

Info



Vorführungen der Rettungshundestaffel Mittelpfalz im Seniorenheim der Braun´schen Stiftung: Samstag, 21. August, 14.30 Uhr.