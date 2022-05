Ein Rettungshubschrauber war am Montag in Berg im Einsatz. Der Fahrer eines Aufsitzrasenmähers hatte sich bei einem Absturz von etwa 3 Metern schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich im Garten eines privaten Anwesens. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Transport zum Hubschrauber „Christoph 43“ durchgeführt. Dabei kam ein Rettungsbrett sowie eine Schleifkorbtrage zum Einsatz, meldete die Freiwillige Feuerwehr Scheibenhardt, die gemeinsam mit der Wehr aus Berg im Einsatz war. Ebenfalls am Rettungseinsatz beteiligt war die Einsatzzentrale der Feuerwehr Hagenbach.