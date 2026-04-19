Ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum Karlsruhe hat sich bei einem Unfall verletzt. Er war am Fahrbahnrand gegen ein geparktes Auto gestoßen und gestürzt, nach Angaben der Polizei ohne Fremdeinwirkung. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Schürfwunden und kam in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete außerhalb des Ortsbereichs Hördt auf einem Feld und unterstützte die Versorgung. Die Polizei ermittelt zum Ablauf.