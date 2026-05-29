Mit Drohnen werden in Wiesen vor der Mahd Rehkitze aufgespürt und in Sicherheit gebracht. Wir waren beim Einsatz der Rehkitz-Retter bei Hagenbach dabei.

Schon seit Mitte Mai steht Matthias Metz, Jäger aus Hagenbach, mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Nicht, um zur Arbeit zu gehen, sondern um sich ehrenamtlich einzubringen. Er ist Drohnen-Einsatz-Koordinator der Kreisgruppe der Jägerschaft im Landkreis Germersheim und ausgebildeter Drohnenpilot – und deshalb täglich mit einer professionellen Drohne frühmorgens in einer besonderen Mission unterwegs.

So auch am Pfingstmontag, als er sich mit einem dreiköpfigen Helfer-Team auf Rheinzaberner Gemarkung im Hinterschweinheimer Feld trifft. Von dort fahren Metz, die beiden Jäger Stefan Schmitz und Katinka Schellenberger sowie die ehrenamtliche Helferin Heidi Herrmann weiter ins Tiefgestade, wo ausgedehnte Wiesen liegen. In jeder Einsatzgruppe müsse ein Jagdausübungsberechtigter sein, erklärt Schmitz während der Fahrt zum Zielpunkt. Dort wartet schon der Neupotzer Landwirt Max Werling mit seinem Traktor samt Mähwerk auf den Startschuss, um das hochgewachsene Gras schneiden zu können. Wie die anderen Landwirte im Landkreis hat er sich vor seinem Mäheinsatz bei Matthias Metz gemeldet, den Termin und die Lage seiner Wiesen durchgegeben sowie darum gebeten, dass die Drohnen-Einsatzgruppe vorher die Wiesen nach im hohen Gras versteckten Rehkitzen absuchen.

Kitz, Hase, Vogel – oder ein Ameisenhügel

Das Tierschutzgesetz verpflichtet nämlich Bauern dazu, die Wiesen vor dem Mähen nach Tieren abzusuchen, die durch die Maschinen verletzt oder getötet werden könnten, um Tierleid zu vermeiden. In den vergangenen Jahren haben sich für diese Aufgabe Drohnen bewährt.

Die Geräte mit Wärmebildkamera und optischer Kamera erkennen beim Überfliegen der Wiesen Wärmequellen in Bodennähe. Beim Heranzoomen kann der Drohnenpilot kontrollieren, ob es sich um Kitze, Hasen, Bodenbrüter oder „nur“ um einen Ameisenhügel handelt, der ebenfalls Wärme abstrahlt. Die Kreisjägerschaft, deren Mitglieder oft Jagdpächter der Gebiete sind, in denen die Wiesen liegen, haben deshalb in den vergangenen Jahren vier Drohnen gekauft und Mitglieder zu Piloten ausbilden lassen.

Matthias Metz klärt mit dem Landwirt am Rand der Wiese noch kurz die Größe der Grasfläche ab, dann startet er das Fluggerät. Nach einer vorher berechneten optimalen Flugbahn scannt es die Wiese aus 80 Metern Flughöhe nach Wärmequellen. Als die ersten hellen Punkte auf dem Display auftauchen, schauen der Pilot und seine Helfer genauer hin. Schmitz, Schellenberger und Herrmann stehen startbereit da, um in die noch morgenfeuchte Wiese zu stapfen und Rehkitze aus der Gefahrenzone zu bergen. Doch es handelt sich „nur“ um eine trächtige Ricke, junge, neu geborene Kitze sind nicht zu entdecken. Also heißt es, weiter schauen und warten.

Alle Helfer tragen Handschuhe, um den menschlichen Geruch nicht auf den Reh-Nachwuchs zu übertragen, Klappboxen stehen bereit, um die Kitze auf einem Grasbett bis zum Ende des Mäheinsatzes in Sicherheit zu bringen. Doch auch die weiteren hellen Punkte in der Wiese unweit des Jockgrimer Baggersees stammen von Ricken und nicht von ihrem Nachwuchs.

In drei Minuten ist der Überflug komplett

„Wir haben in den letzten Tagen schon Kitze entdeckt, die gerade auf die Welt gekommen waren, und deutlich ältere, die sogar mit ihrer Mutter schon aus den Wiesen laufen konnten“, berichtet Metz.

Die Flächen, die von den vier Piloten in der Saison überflogen werden, reichen von eher kleinen Wiesen mit zwei, drei Hektar bis hin zu großen mit 20 bis 25 Hektar. Bei einer kleinen Fläche wie an diesem Morgen ist die Drohne in nur drei Minuten mit dem kompletten Überflug fertig. Fast wirken die Helfer enttäuscht, dass sie keine Kitze fanden. Was aber auch von Vorteil war, denn Landwirt Werling konnte beruhigt und ohne Zeitdruck seine Wiese mähen. „Mehr als zwei Stunden sollte ein Kitz nicht ohne seine Mutter sein“, erklären die Helfer.

Wenn die Kitze schon so groß sind, dass sie mit ihrer Mutter fliehen können, wird den Bauern nahegelegt, in der Nacht vor dem Mähen in der Nähe der „Kinderstuben“ laut Musik abzuspielen, damit das Wild von sich aus aus der Wiese läuft.

Auch die nächste Wiese, die an diesem Morgen vom „Team Rheinzabern“ angefahren wird, ist frei von Kitzen. Ausgewachsene Ricken sind dagegen in dem Gebiet auch ohne Drohne beim Äsen zu beobachten.

„Bis zum Pfingstwochenende haben die Drohnen-Einsätze im Landkreis schon gut 80 Kitzen das Leben gerettet, auch an diesem Montag gab es Funde durch drei weitere Teams, die in Schaidt, Kandel oder Steinfeld unterwegs waren“, sagt Metz. Länger als bis sieben Uhr könne nicht geflogen werden, erklären er und Schmitz, weil es dann schon zu warm sei, um sicher mit der Wärmebildkamera suchen zu können. An den ersten Einsatztagen war es so früh am Morgen noch richtig kalt und die Wiesen so nass, dass alle Kitzretter nach dem Einsatz bis hoch zum Oberschenkel triefnasse Hosen hatten.

Künftig guckt eine KI noch genauer hin

Metz archiviert seine Suchergebnisse in diesem Jahr zu einem besonderen Zweck. An der Universität in Mainz gibt es eine Arbeitsgruppe, die ein KI-Programm für Drohnen entwickelt. Dieses soll noch besser erkennen, ob es sich bei den Aufnahmen der Wärmebildkamera tatsächlich um Kitze handelt. „Deshalb sende ich alle aussagekräftigen Fotos nach Mainz weiter“, sagt Metz.

„Wir sind froh, dass die Landwirte mittlerweile gut mit uns Jägern zusammenarbeiten, Verständnis für das Tierwohl haben und uns vor ihren Mäheinsätzen informieren, sodass viele Tiere gerettet werden können“, sagt Metz. Dafür stünden er und die mehr als 100 Helfer gerne mehrere Wochen lang bei Sonnenaufgang auf.