Der Südpfalz-Tourismus veranstaltet auf seiner Facebook-Seite (www.facebook.com/SuedpfalzTourismus) bis 24. Dezember an jedem Dienstag und Donnerstag ein Weihnachtsgewinnspiel. Der Tourismusverein des Landkreises stellt dann jeweils drei Betriebe aus der Region und mindestens ein „touristisches Winterhighlight“ vor. Zu gewinnen gibt es Gutscheine von Gaststätten und Restaurants aus dem Kreis. Wer teilnehmen möchte, soll einen Kommentar unter den Facebook-Post schreiben und den Beitrag auf der eigenen Seite teilen. So lande die Facebook-Adresse in der Südpfalz-Tourismus-Lostrommel. Die Gewinner werden am jeweils folgenden Wochenende bekannt gegeben, per facebook informiert und erhalten ihre Gutscheine per Post.