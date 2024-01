Faurecia soll in Hagenbach erhalten bleiben. So lautet die Forderung in einer Resolution, die der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen hat. Die Konzernleitung des französischen Autozulieferers wird zum Dialog mit der Belegschaft aufgefordert.

Eingebracht wurde die Resolution von der SPD-Fraktion. Deren Vorsitzender Karl Heinz Benz erläuterte ausführlich die Beweggründe für den Antrag. Faurecia hatte angekündigt, dass 172 von 350 Arbeitsplätzen am Standort Hagenbach abgebaut werden sollen. Damit verlöre nicht nur knapp die Hälfte der Mitarbeiter eines großen Arbeitgebers in der VG ihren Job, „mittelfristig würde dies vermutlich auch das Aus für den kompletten Standort bedeuten“, so Benz.

Kritik äußerte er an der Konzernleitung. Sie solle endlich in einen konstruktiven Dialog mit der Belegschaft eintreten. „Gleichzeitig wünschen wir Auskunft von der Konzernleitung darüber, wie die sich mittel- und langfristig die Zukunft des Standortes Hagenbach vorstellen, um uns im Falle des Falles rechtzeitig darauf vorbereiten zu können“, sagte Benz.

Erster Beigeordneter Thorsten Pfirmann (SPD), der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeisterin Iris Fleisch (CDU) leitete, erinnerte daran, wie weit Stadt und Verbandsgemeinde dem Unternehmen damals bei dessen Ansiedlung entgegengekommen seien. „Auch wenn eine Resolution eher eine symbolische Geste ist und es fraglich ist, ob die Verantwortlichen das wirklich zur Kenntnis nehmen, sollten wir nichts unversucht lassen“, sagte Pfirmann. Benz betonte, dass französische Konzerne sehr auf die öffentliche Meinung achteten. „Wir müssen das Thema in der Öffentlichkeit halten, vielleicht registriert dann auch jemand in Paris, wie sich Faurecia hier verhält.