Nach langer Pause geht es wieder los. Am Samstag, 12. Juni, werden von 14 bis 17 Uhr in der ehemaligen Hauptschule (Am Stadtrand 1) wieder Gegenstände repariert. Es gelten die üblichen Regeln wie auch im vergangenen Jahr. Ein Coronatest ist nicht erforderlich. Am Eingang sind Kontaktdaten zu hinterlegen, die nach 30 Tagen vernichtet werden. Dort können auch die Hände desinfiziert werden. Im Gebäude besteht Tragepflicht für Mund-Nasenschutz. Im 2. OG werden die Geräte entgegengenommen und auch benachrichtigt, wenn diese abgeholt werden können. Eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist noch nicht möglich.