Ende Januar kam es bei Tiefbauarbeiten einer Baufirma am Ortseingang Hagenbach zu der Beschädigung einer Gasleitung. Durch diese Gashochdruckleitung werden die Orte Hagenbach, Berg und Neuburg versorgt. Das Leck war in unmittelbarer Nähe des Kreisels an der Hagenbacher Ortseinfahrt aus Richtung Wörth entstanden.

Noch in derselben Nacht wurde die Leitung provisorisch repariert, sodass die Versorgung schnellstmöglich wiederhergestellt werden konnte. Noch im Januar führte die Firma Regab die erforderlichen Tiefbauarbeiten aus. Zusätzlich wurde ein provisorischer Fahrradweg eingerichtet.

Durch das Anwenden des sogenannten Stopple-Verfahrens konnte die Firma e-netz Süd-hessen in Kooperation mit der Firma Weinke Rohrtechik das entsprechende Leitungsstück sperren und überschleusen.

Bei dem Stoppel-Verfahren handelt es sich um ein spezielles Arbeitsverfahren, das Reparaturen an Gasleitungen, bis hin zu einem Trennen der Leitung ermöglicht, ohne den Gasfluss und somit die Gasversorgung der Bürger zu unterbrechen. Danach wurde das beschädigte Rohr ausgetauscht.

Der Abschluss der Reparaturarbeiten war am 3. und 4. Februar. Derzeit wird die Baugrube wieder verschlossen, außerdem wird der Fahrradweg wieder instand gesetzt.