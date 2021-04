Trickbetrüger haben in den vergangenen Wochen mehrfach eine 74 Jahre alte Frau aus Karlsruhe kontaktiert und es geschaffft, ihr über hunderttausend Euro zu entlocken. Nach dem bisherigem Kenntnisstand der Polizei meldet sich Anfang Februar ein angeblicher Sicherheitsmitarbeiter ihrer Bank und fragte die Frau, ob sie in einen Fernseher in einem Elektrokaufhaus erworben hätte. Als die Rentnerin dies verneinte wurde sie angewiesen sich bei einem Polizeibeamten zu melden. In der Folge ging telefonierte die 74-Jährige mehrmals mit dem angeblichen Oberkommissar und wurde überredet, zunächst kleinere Bargeldbeträge und schlussendlich einen Betrag von über hunderttausend Euro zu überweisen. Bei den Telefonaten mit der Geschädigten benutzten die Betrüger teilweise die Namen der Kundenbetreuer der Bank.

Zum Schutz vor Betrügern rät die Polizei: