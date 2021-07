Nicht von einem Betrüger hinter das Licht führen ließ sich eine Rentnerin aus Bellheim. Dienstagmittag rief ein Betrüger die 86-Jährige an und wollte ihr mit geschickter Gesprächsführung einen höheren Pflegezuschuss vorgaukeln. Diesen Plan hat er ohne die rüstige Rentnerin gemacht. Sie durchschaute den Betrüger und konfrontierte ihn damit. Als er nach persönlichen Daten fragte, legte sie einfach auf und verständigte die Polizei. Hinweise zu solchen oder ähnlichen fällen an die Polizei in Germersheim unter 07274 9580.