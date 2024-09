Nach erfolgreicher Spendenaktion wird am Montag, 9. September, die Baustelle Walcker-Orgel in Erlenbach eröffnet. Dazu ist um 17.30 Uhr ein kleiner Empfang an der Kirche geplant. Neben vielen kleinen Einzelspenden gab es auch eindrucksvolle Großspenden. Dadurch kann die Renovierung nun in vollem Umfang angegangen werden. Unter anderem können einige Holzpfeifen durch Metallpfeifen ersetzt werden. Außerdem konnte ein Register aus der entsprechenden Zeit ausfindig gemacht und nun in die Orgel eingesetzt werden.