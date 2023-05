Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Lesen ist Träumen mit offenen Augen“ steht auf einem selbst gestalteten Bildmotiv, das in der Gemeindebücherei Schwegenheim hängt. Umgesetzt wurde es von den Leiterinnen Johanna Brecht und Martina Huber, die der Einrichtung neues Leben eingehaucht haben.

Die Gemeindebücherei in Schwegenheim ist grundlegend renoviert worden. Und das meint das Leiterinnen-Duo aus Johanna Brecht und Martina Huber an der Spitze auch so. Nichts ist mehr wie es