In der Jockgrimer Buchstraße wird deutlich zu schnell gefahren. Engstellen sollen nun den Verkehr ausbremsen.

Messungen in der Buchstraße in den Jahren 2024 und hauptsächlich in 2025 haben gezeigt, dass in der fast komplett gerade verlaufenden Straße Tempo 30 sehr häufig nicht eingehalten wird. Viele Autofahrer fahren deutlich schneller, Spitzenwerte lagen bei über 90 Stundenkilometern. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehr und der Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur suchten nach Lösungen, um den Autoverkehr zu verlangsamen.

Roland Rabenstein (CDU), Mitglied in beiden Gremien, stellte seinen Kollegen vom Gemeinderat die Messergebnisse und Lösungsansätze in der jüngsten Sitzung vor. Das Planungsbüro Modus Consult, das vor gut sechs Jahren den Neubau der Buchstraße nach ihrer Generalsanierung geplant hatte, wurde hinzugezogen. Drei unterschiedliche Maßnahmen standen schließlich auf der Vorschlagsliste: der Einbau von Bodenschwellen, das Aufstellen einer sogenannten Pförtnerampel und Verengungen der Straße.

Nein zur Ampel

Die Bodenschwellen wurden verworfen, weil der nachträgliche Einbau in die Straße teuer, der Wasserablauf bei Regen problematisch wäre und sie mit den Radschutzstreifen entlang der Buchstraße kollidieren würden. Eine Pförtnerampel schaltet auf Rot, wenn sich Autofahrer nähern, die schneller als erlaubt fahren. Auch diese Lösung wäre teuer, sie stieß bei den Ratsmitgliedern aus dem Bauch heraus auf wenig Sympathie. Anfreunden konnte sich die Ortsgemeinde jedoch mit Verengungen an zwei Stellen und stimmte schließlich dafür. Das Planungsbüro hatte sogar bis zu sieben Engstellen vorgeschlagen, um die Autos zum Bremsen zu bewegen. Die AG und der Ausschuss sahen zwei bis drei Verengungen als sinnvoll an.

Es muss nichts umgebaut werden. Die Kosten für die Markierung und Schilder sowie für die Montage betragen je Engstelle rund 2600 Euro. Sie könnten für eine Testphase aufgestellt, bei Bedarf um andere Stellen ergänzt werden.