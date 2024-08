Weil eine Autofahrerin an einer Rennradfahrerin rechts vorbeifuhr, kam die Sportlerin ins Krankenhaus. Gegen 10.20 Uhr ereignete sich der Unfall am Samstag an der Einmündung Hatzenbühler Straße/Bahnhofstraße. Die 33-jährige Fahrerin eines Audi wollte nach Polizeiangaben an der Einmündung Hatzenbühler Straße/Bahnhofstraße rechts an der neben ihr befindlichen Rennradfahrerin vorbeifahren. Dabei berührte sie das Hinterrad des Rennrades, wodurch die 28-jährige Radlerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.