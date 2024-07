Bunte Lichter, ein Dach aus Baumkronen und ein Glas Wein auf dem Tisch: Hunderte Gäste kamen zum Genießerfest im Loschter Maiblumenwald.

Das Konzept des Genießerfest „Rendez-Woi“ auf dem Handkeesplatz ging laut Organisationsteams voll auf: „Wir freuen uns sehr zu sehen, wie viele wieder in den Loschter Wald gekommen sind um hier Weine, gutes Essen und einfach das Zusammensein zu genießen“ berichtet Julia Marckert.

Rendez-Woi ist seit 2018 im Kalender vieler Lustadter ein fester Termin. So beispielsweise bei den Mitgliedern des Vogelschutzvereins, die am Samstag einige Minuten vor dem offiziellen Beginn ankamen, um sich einen der besten Plätze zu sichern. „Es ist jedes Jahr aufs Neue schön hier zu sein“, verlautete es von ihrem Tisch. „Dieses Jahr spielt ja zum Glück auch das Wetter absolut mit. Vor sechs Jahren beim ersten Rendez-Woi mussten sie auf dem Platz Wege mit Paletten auslegen, um die Weinstände zu erreichen, weil der Platz vom vielen Regen so unter Wasser stand.“

Acht Weingüter boten je sechs Weine an. Christina Glatz wurde beim Wein- und Sekthaus Schreieck aus Maikammer fündig: „Ich mag eher fruchtigere, süßere Weine und die Scheurebe von Schreiecks ist klasse“, so die Besucherin. Die beiden Jungwinzerinnen des Weinguts, Jana und Patricia, waren zum ersten Mal bei Rendez-Woi dabei. „Es war toll zu sehen, wie rasch der Platz gefüllt war, wir waren überrascht, wie viel direkt zu Beginn schon los war“, sagte Patricia Schreieck. Im nächsten Jahr wären sie gerne wieder dabei.

Der Maiblumenwald: Ein Ort zum plaudern und genießen. Foto: Weiß

Der Ansturm zu Festbeginn führte dazu, dass die Loschter Narren, die das Genießerfest jährlich veranstalten, noch mehr Tische aufstellen mussten. „Unsere vorbereiteten etwa 600 Sitzplätze reichten nach einer Stunde nicht mehr aus“, erklärte Tobias Kästel. „Die bunten Lichter, die die Bäume bestrahlen, die vielen Lichterketten, aber auch die schöne Deko auf den Tischen, das hat einfach einen besonderen Flair“, meinte Lena Jungmann. Die 28-jährige Lustadterin kommt in jedem Jahr zum Genießer-Fest.

„Es gefällt mir richtig gut, die Atmosphäre ist halt mega – ich bin echt super zufrieden“, sagte Winzer David Muth, der erstmals bei Rendez-Woi dabei war. Positiv angenommen wurde von den Gästen die Neuerung, dass es auch am Getränkestand eine Weinauswahl gab und jeder bei seinem Schorle aus Weinen von zwei verschiedenen Weingütern wählen konnten.