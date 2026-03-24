Das „Rendez-vous der Künste“ im badischen Bietigheim steht wieder an. Das Ehepaar Kiffmeier, das das deutsch-französische Minifestival organisiert, erfährt viel Unterstützung.

Ein Leben ohne Kunst, Kultur und Begegnungen gibt es für Renate und Theo Kiffmeier nicht. Das Ehepaar, das ursprünglich aus Essen stammt, setzt sich seit Jahren für das grenzüberschreitende Künstlertreffen „Rendez-vous der Künste“ ein. Im Jahre 1970 sind sie von Essen in die Pfalz nach Maximiliansau gezogen, von dort nach Durmersheim, einige Zeit später zurück in die Pfalz.

Premiere mit fünf Künstlern im Pfarrgarten

Als die Rente in Sicht war, entschied sich das Paar ins Elsass nach Roppenheim zu ziehen, wo sie bei einer Seniorenfeier mit dem damaligen Roppenheimer Bürgermeister Gilbert Rinckel ins Gespräch kamen. Für beide Ehepaare – Rinckel wie Kiffmeier – gab es nichts Schöneres als Kunstausstellungen, bei denen man den Künstlern beim Arbeiten zuschauen kann. Das war die Geburtsstunde der ersten deutsch-französischen Kunstausstellung, die noch den Namen „Groupe d’Artiste“ trug und im Pfarrgarten der Roppenheimer Kirche mit fünf Künstlern im Jahr 2008 stattfand. Bereits zwei Jahre später, zur Ausstellung „Liebe ohne Grenzen“, zeigten elf Künstler aus dem Pamina-Raum unterschiedliche Facetten der Kunst aus der badisch-elsässisch-pfälzischen Region.

Nach ihrem Umzug nach Bietigheim fanden sie beim Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun, angesprochen auf ein deutsch-französisches „Rendez-vous der Künste“, sofort ein offenes Ohr. Seit 2018 ist das Künstlertreffen in Bietigheim und wird von Braun als Schirmherr begleitet. In diesem Jahr tritt die Gemeinde Bietigheim zum ersten Mal als Veranstalter dieser kulturellen Veranstaltung auf, die Organisation liegt jedoch immer noch in den Händen der Kiffmeiers.

Unterstützung von Sohn und Enkel

Rund 5000 Euro lässt die Gemeinde Bietigheim sich die Veranstaltung kosten, die inzwischen nicht nur mit bildender Kunst, sondern auch mit Tanz und Musik aufwartet. Rund die Hälfte dieses Betrages wird über Sponsoren finanziert, doch diese Quelle sprudelt nicht mehr wie in den Vorjahren, sagt Theo Kiffmeier. Viel Unterstützung erhält das Ehepaar, das mittlerweile 83 Jahre alt ist, vom Bauhof der Gemeinde Bietigheim, von Sina Becker aus dem Rathaus sowie von Sohn Peter Kiffmeier, Enkel Joshua, Enkelin Lucy, Künstlerin Anna Wacker aus Roeschwoog und Freunden. „Joshua wird dieses Jahr erstmals ein kleines Bewirtungszelt aufbauen und kleine Leckereien aus Deutschland und dem Elsass anbieten“, sagt Opa Theo.

Das 15. „Rendez-vous der Künste“ findet am Sonntag, 29. März, von 11 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Bietigheim, Stöckwiese 6, statt.

Infos und Programm

rdk-bietigheim.eu