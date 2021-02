Schweizer geht, Seither kommt – und wechselt von der Römerstraße an den Fuchsbach: Alexandra Seither, derzeit noch Rektorin an der Grundschule Rheinzabern, übernimmt ab dem neuen Schuljahr die Leitung der Grundschule in Zeiskam. Der Zeiskamer Schulträgerausschuss hat nun den Weg für den Wechsel freigemacht. Das hat Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Ulla Schweizer, die derzeit die Zeiskamer Grundschule leitet, geht laut Lechner zum Schuljahresende in den Ruhestand.