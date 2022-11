Rund 300 Rekrutinnen und Rekruten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken und des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim haben am Donnerstag ihr feierliches Gelöbnis beziehungsweise ihren Diensteid vor dem Landtag Rheinland-Pfalz abgelegt. Es ist ein Treuebekenntnis zur Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die Zeremonie fand nach 2008 und 2014 zum dritten Mal hier statt. Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, sprach den Angetretenen dafür Respekt aus: „In dieser Zeit haben Sie sich bewusst entschieden, Dienst in unseren Streitkräften zu leisten. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, Verantwortung zu übernehmen und unserem Land und unserer Gesellschaft zu dienen.“ Landtagspräsident Hendrik Hering sagte, ihm sei es „insbesondere auch in der aktuell angespannten sicherheitspolitischen Lage ein besonderes Anliegen, der Bundeswehr Gelegenheit zu geben, ihr Gelöbnis in einem öffentlichen Raum vor dem rheinland-pfälzischen Parlamentsgebäude abzuhalten“. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte: „Nie wieder Krieg in Europa! Diese Friedensvision mehrerer Generationen – auch meiner Generation – ist mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zerbrochen.“ Der Einsatz der Soldatinnen und Soldaten verdiene höchsten Respekt. „Sie alle stehen für uns ein.“

In drei Wochen, am Donnerstag, 1. Dezember, um 15 Uhr werden weitere Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons ihr feierliches Gelöbnis vor dem Speyerer Dom ablegen. Dabei sein werden auch Rekruten der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck, die voraussichtlich 2024 ins fränkische Roth umziehen wird, wo zwei Kompanien des Luftwaffenausbildungsbataillons stationiert sind.