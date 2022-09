Rund 260 Rekruten der Bundeswehr haben am Donnerstagnachmittag im Stadtpark Fronte Lamotte in Germersheim öffentlich ihr feierliches Gelöbnis abgelegt.

Die meisten stammen vom in der Festungsstadt stationierten Luftwaffenausbildungsbataillon, die übrigen vom ABC-Abwehrbataillon 750 Baden aus Bruchsal. Neben zahlreichen Ehrengästen waren auch viele Freunde, Verwandte und Bekannte der Rekruten angereist. Den weitesten Weg legte laut Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, der Vater eines Rekruten zurück. Er reiste 920 Kilometer von der Insel Usedom an. Kück wies darauf hin, worum es sich beim feierlichen Gelöbnis handelt, nämlich um „ein bedeutsames und besonders weitreichende Treuebekenntnis, über dessen Tragweite Sie sich alle am heutigen Tag bewusst sind“.

Der Festredner, Landrat Fritz Brechtel, wies darauf hin, dass seit geraumer Zeit nicht mehr nur die Landesverteidigung Aufgabe der Bundeswehr ist, sondern auch internationale Einsätze in Krisengebieten dazuzählen. Soldaten gingen dorthin, obwohl in Deutschland Friede herrsche. In Richtung Berlin und mit Blick auf die Ukraine sagte Brechtel, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ein richtiger Schritt war, der nun aber auch umgesetzt werden müsse. Um in Europa und darüber hinaus seinem Gewicht als 80-Millionen-Volk mitten in Europa gerecht zu werden, „muss Deutschland seine Streitkräfte nach Umfang, Ausrüstung und Fähigkeit entsprechend ausgestalten“.

Für seine musikalischen Darbietungen während des Gelöbnisses, unter anderem wurde „Der Jäger aus Kurpfalz“ gespielt, erhielt das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim Applaus vom Publikum.