Mit Temperaturen über 34 Grad war das vergangene Wochenende das wärmste des Jahres. Die hohen Temperaturen haben nicht nur den Menschen, sondern auch dem heimischen Garten zu schaffen gemacht. Der Wasserverbrauch im Kreis ist deutlich angestiegen.

1100 Kubikmeter Wasser pro Stunde, Das entspricht mehr als einer Millionen Liter. So viel Wasser wurde am vergangenen Sonntag zu Spitzenzeiten gefördert, wie Ralf Friedmann, Verbandsdirektor des Zweckverbands für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe (WGS) in Jockgrim berichtet. Die Rekordwerte wurde am Sonntagabend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr gemessen.

Friedmann geht davon aus, dass viele Menschen zu dieser Uhrzeit ihren Garten bewässert haben. Deshalb schlägt er vor, das Gießen auf die Morgenstunden zu verlegen, um die Versorger zu entlasten. Vom Bewässern zur Mittagszeit rät der Verbandsdirektor hingegen ab. Das Wasser wirke bei starker Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas und führe dadurch zur Beschädigung der Pflanzen.

Über den Verlauf des Wochenendes habe sich die Menge des benötigten Wassers bei ungefähr 850 Kubikmeter pro Stunde befunden. Somit wurde im Durchschnitt mehr Wasser gefördert, als in den vorherigen Wochen des Jahres. „Trotz der hohen Nachfrage war die Versorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, erklärt Friedmann. Natürlich waren die Versorger auch auf das heiße Wochenende vorbereitet. Die Filteranlagen wurden rechtzeitig zurückgespült, um eine Verstopfung zu vermeiden. Zudem wurden viele Mitarbeiter in den Bereitschaftsdienst versetzt, berichtet Friedmann.

Erst kürzlich stellte der WGS in Jockgrim aufgrund der steigenden Energiepreise und aus einem „energetisch grünen Gedanken“ auf solarbetriebene Wasserpumpen um. Diese werden vor allem an sonnigen Tagen mit kostenlosem Strom aus der Energie der Sonne betrieben, erklärt Friedmann weiter. Die Pumpen fördern dann ununterbrochen. Das überschüssige Wasser wird in den Wassertürmen gespeichert.

Um die Wasserversorger trotz allem zu entlasten und um sorgfältig mit dem kostbaren Wasser umzugehen, weißt die Verbandsgemeinde Lingenfeld auf ihrer Internetseite www.vg-lingenfeld.de mit Tipps zum Wassersparen auf einen verantwortungsvollen Umgang hin