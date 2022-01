Bei der Christbaum-Sammelaktion am Wochenende erzielte der CDU-Ortsverband ein Rekordergebnis: Insgesamt wurden 1878,90 Euro gespendet.

CDU-Vorsitzender Sebastian Gehrlein zeigte sich erfreut über dieses Ergebnis. Gleichzeitig dankte er allen Helferinnen und Helfern, die mit sec hs Fahrzeugen unterwegs waren, für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Der Erlös so Gehrlein, fließe ausschließlich sozialen Zwecken zu. So konnte zuletzt der Förderverein der Kita Spatzennetz mit 500 Euro für den Bau eines Motorikzentrums begünstigt werden. Auch in Zukunft werde der CDU-Ortsverband Bellheim diese Sammelaktion durchführen. Sein Dank galt auch den Betrieben, die ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellten und den Bellheimer Bürgern, die dieses sehr gute Sammelergebnis ermöglicht hätten.