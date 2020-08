Das Atemalkoholmessgerät an seine Grenzen gebracht hat am Donnerstagabend ein 39-Jähriger. Der freiwillige Test zeigte 5,99 Promille an. Da der Mann der Polizei einschlägig bekannt ist, und er schon öfter höhere Promillewerte bei Alkoholtests erreicht hatte, könnte das Atemalkoholergebnis durchaus zutreffen. Informiert wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle, die um 17.15 Uhr mitteilte, dass sich zwei hilflose Männer am Fahrradständer des Bahnhofs aufhielten. Der zweite Mann wollte keinen Atemalkoholtest machen. Der 39-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.