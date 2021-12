Die Organisatoren der Impfaktion am Mittwoch im Bürgerhaus in Schwegenheim ziehen eine positive Bilanz. Nach ihren Angaben wurden 260 Personen gegen Corona geimpft. Hauptsächlich sei geboostert worden, es habe aber auch Erstimpfungen gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Ortsgemeinde. Laut Christopher Stangohr und Heiner Butz vom DRK-Kreisverband Germersheim wurde der bisherige Rekord von 249 Impfungen bei einer solchen Aktion an einem Tag im Kreis gebrochen. Das DRK ist seit Mitte Dezember in verschiedenen Orten im Landkreis unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger zu impfen.

Nach Angaben der Gemeinde blieben lange Warteschlangen und das befürchtete Verkehrschaos in Schwegenheim aus. Auch spontan Impfwillige ohne Termin konnten versorgt werden. Restliche Impfdosen konnten per Facebook und der Schwegenheim-App an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. „Die ehrenamtliche Helfer von DRK, DLRG, Maltesern und der Feuerwehr sowie Ärzte, Apotheker und unsere Gemeindemitarbeiter haben eine gute Arbeit im Kampf gegen die Corona-Krise geleistet“, lobte Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG).