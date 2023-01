Mehrere Schülerinnen und Schüler wurden am Montag gegen 11.40 Uhr in einer Schule in der Moltkestraße durch das Einatmen von Reizgas leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, versprühten mehrere Jugendliche während der Pause aus bislang unbekanntem Motiv mutmaßlich Pfefferspray. Mehr als zehn Schülerinnen und Schüler klagen daraufhin über Reizung der Atemwege und Übelkeit. Der betroffene Bereich der Schule wurde geräumt und eine Verletztensammelstelle durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in der Turnhalle eingerichtet. Der Rettungsdienst und ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort. Ein jugendlicher Verletzter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, alle weiteren konnten selbstständig den Nachhauseweg oder in Begleitung der verständigten Eltern antreten. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.