Ein Großbrand wütete am Samstag auf einem Reiterhof im elsässischen Neewiller-près-Lauterbourg. Laut der französischen Zeitung DNA kam ein dutzend Pferde ums Leben. Fünf Menschen erlitten Verletzungen, darunter ein Feuerwehrmann. Die Rauchentwicklung war auch im südlichen Kreis Germersheim sichtbar. Die Anlage „Haras de la Nee“ ist eine Reitschule mit Turnier- und Ausbildungsstall und wird auch von Pferdefreunden aus der Südpfalz genutzt. Gegen 10 Uhr brach der Brand aus. Etwa 120 Hektar sollen betroffen sein. Einsatzkräfte aus dem Großraum Wissembourg bis hin nach Strasbourg wurden alarmiert. Laut DNA herrschte Explosionsgefahr, da eine größere Menge eines Stickstoffdüngers dort lagert.

Restaurant wieder geöffnet

Erst gegen 18 Uhr war das Feuer auf dem Reiterhof am Samstag unter Kontrolle. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache für die Nacht ein. Ausgebrochen sei das Feuer vermutlich in einem Heulager. Die Brandursache ist jedoch noch nicht bekannt, meldete die DNA. Einige Pferde wurden am Samstag vermisst. In Sozialen Netzwerken wurde später gemeldet, dass ausgerissene Pferde wieder eingefangen wurden. Nur ein Schimmel galt am Sonntag noch als vermisst. Die Anlage beherbergt normalerweise bis zu 130 Pferde. Auch Geflügel und Schweine seien teils vor dem Feuer geflohen. Bereits wieder öffnen konnte am Sonntag das Restaurant, das sich auf der Anlage befindet, meldete die Betreiberfamilie.