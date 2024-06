Noch schnell dies und das erledigen, dann kann es in Urlaub gehen. Manchmal werden Reisevorbereitungen zu richtigem Stress. Ein Sondernheimer kann davon erzählen.

„Eine unwahrscheinliche Geschichte mit einem guten Ende“ – so beschreibt Egon Mildenberger sein Erlebnis heute. Denn genau drei Tage vor dem Abflug in den Urlaub gab es einen großen Schreck: Die Geldbörse mit Ausweis, Führerschein, ADAC-Karte und mit allem, „was man(n) sonst noch im Portemonnaie mit sich rumschleppt“ ist weg. Verloren – vermutlich am Königsplatz in Germersheim.

Eigentlich wollte sich der Sondernheimer so kurz vor dem Urlaub nur noch schnell die Brille richten lassen – und dabei bemerkt er den Verlust. „Sofort ging das Gedankenkarussell los“, erinnert er sich. Wie geht es weiter? Karten müssen gesperrt werden, Ersatzdokumente beschafft werden. Die entscheidende Frage war: „Was brauche ich noch, um in den Urlaub fliegen zu können?“

Die Geldbörse – so vermutet der Sondernheimer – muss ihm beim Aussteigen aus dem Auto gefallen sein. Egon Mildenberger sucht alles ab, schaut in Mülleimer, sucht unter Hecken, fragt im Fundbüro nach – erfolglos. Also meldet er den Verlust dann bei der Polizei, schließlich sind Ausweispapiere mit dem Geldbeutel verloren. Da „wurde die Luft immer dünner, ich wurde immer nervöser, hatte unruhige Nächte“ sagt er. Aus der Vorfreude auf den Urlaub wurde purer Stress. Kann er noch alles regeln?

Am Tag vor der Abreise bringt der Paketbote – völlig unerwartet – ein kleines Päckchen. „Ich hatte nix bestellt, habe mich deshalb gewundert“, sagt Mildenberger und erinnert sich an einen „Mix aus Hoffen und Wünschen“. Tatsächlich: Der „gelbe Engel“ des Paketdienstes brachte seinen Geldbeutel, den er am „blauen Engel“ verloren hat, mit allen Dokumenten. Gefehlt hat nur das Bargeld, „aber das war in dem Moment unwichtig, ist es auch jetzt noch“, sagt der Sondernheimer. Und Egon Mildenberger möchte den Finder gerne als Dankeschön zum Essen einladen, um sich zu bedanken: „Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Schließlich ist mir durch die lobenswerte, nachahmungswerte Aktion viel Lauferei erspart geblieben“, sagt er und freut sich noch immer.

Und wenn der Finder Mildenbergers Kontaktdaten nicht mehr hat, kann er sich an die Redaktion der RHEINPFALZ unter E-Mail redger@rheinpfalz.de wenden. Wir helfen dann weiter.

