An 14. Juli um 7.30 Uhr haben sich Emil Heid und Heinz Hörner auf den Weg gemacht – Ziel Bordeaux, gut 1100 Kilometer vom heimischen Neupotz entfernt. Über die Hälfte der Strecke haben die beiden Freunde schon geschafft .

1. Etappe 14. Juli – Los geht’s

Wir haben die erste Etappe sehr gut bewältigt. Etappenziel war Molsheim, das wir um 13.30 Uhr schon erreicht hatten. Natürlich haben wir uns entschlossen noch ein Stück weiter zu fahren bis nach Les Quelles in den Vogesen. Auf 530 Meter liegt das Hotel Neuhauser, in dem wir uns für die erste Nacht einquartierten. Mit einem sehr guten Menü, Schnecken und Kalbsfilet, dazu eine Flasche Rotwein aus der Bourgogne, lassen wir die erste Etappe ausklingen. 152 Kilometer war diese erste Etappe lang.

2. Etappe 15. Juli – Durch die Vogesen

Jeder Tag ist ein anderer. Gestern strahlte die Sonne, heute fuhren wir bei leichtem Regen los, der bis zu unserer Mittagspause in Géragmer immer stärker wurde. Danach, bis zu unserm Ziel in Plombiérs, war es trocken und wir hatten eine wunderbare Abfahrt, die uns das Ende der Vogesen erkennen ließ. Morgen fahren wir in Richtung Dijon und freuen uns über angenehme Überraschungen. Heute haben wir es etwas lockerer angehen lassen und fuhren 105 Kilometer.

3. Etappe 16. Juli – Mächtig Gegenwind

Wir sind heute Morgen gut und mit großem Optimismus gestartet. Nach zwei Kilometer hat dann Regen eingesetzt, der uns bis nach Vesoul begleitete. Dazu kam, dass wir uns erst mal orientieren mussten, bis wir die richtige Straße in Richtung Dijon gefunden hatten. Nach Vesoul war das Wetter wesentlich besser und wir konnten noch einige Kilometer fahren. Allerdings mit Gegenwind, dem wir mächtig trotzen. Wir sind von den Vogesen in die Bourgogne gefahren, wo es um einiges flacher ist. Auf jeden Fall haben wir die schöne Landschaft genossen und sind ruhige Nebenstraßen gefahren. Nach 135 Kilometer haben wir in Gray ein ruhiges Quartier gefunden und den Abend mit einem vorzüglichen Menü mit einer guten Flasche Rotwein aus der Region Bourgogne ausklingen lassen. Dabei konnten wir noch bei Dreharbeiten zuschauen – ob für einen Film, eine Doku oder sonstiges wissen wir nicht.

4. Etappe 17. Juli – Ungewollte Stadtrundfahrt

Heute sind wir in Gray gestartet – bei leichter Briese und angenehmen Temperaturen bis nach Dijon und da hatten wir ein Problem. Wir fanden nicht aus der Stadt heraus und irrten herum, bis wir endlich das Nadelöhr in Richtung Épinac gefunden hatten. Nach über fünfzig Kilometer sind wir dann in Épinac angekommen – und fanden kein Hotel. Wir trafen ein junges Ehepaar, das uns empfohlen hat doch nach Autun zu fahren, was einen Umweg von 20 Kilometer bedeutete. Wir sind trotz allem guter Dinge, da das Wetter mitspielte und wir Stunden lang an einem Fluss entlang gefahren sind, mit einem unbeschreiblich schönen Blick über die vorbeifliegenden Landschaften. Wir haben dort ein gutes Hotel gefunden, das uns die Strapazen schnell vergessenen ließ. Zum Ende dieser Etappe waren es halt doch 165 Kilometer.

PS: Wir machten Rast am Fluss und ich (Emil) hatte so großen Hunger, dass ich gleich zwei belegte Brote gegessen habe.

5. Etappe 18. Juli – Mit Rückenwind Richtung Zentralmassiv

Heute können wir nur von positiven Erlebnisse berichten. Schon beim Aufstehen heute Morgen strahlte die Sonne, so, dass wir sie den ganzen Tag auf der Brust und den Wind im Rücken hatten. Es lief sehr gut und wir kamen gut voran. Spannend und ein wenig aufregend wird es immer, wenn ein Quartier gesucht wird, was natürlich wieder gut geklappt hat. So langsam verlassen wir das schöne Burgund und die Loire, an der wir heute ein großes Stück entlang gefahren sind. Morgen nähern wir uns der Auvergne und dem Zentralmassiv. Die vielen Kilometer von gestern steckten heute noch in den Knochen. Die 137 Kilometer haben uns bei den Temperaturen und dem Rückenwind nicht so weh getan. Oft fahren wir durch einsame Dörfer mit nur einer Straße und ein paar Gehöften. Was noch zu erwähnen ist, von Pannen blieben wir bisher verschont – toi-toi-toi.