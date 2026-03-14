Beschwerden über verschmutzte Schultoiletten gibt es häufig. In der Regel sind weiterführende Schulen betroffen. Aber nicht nur, wie sich in Wörth zeigt.

Die für die Grundschulen im Stadtgebiet zuständige Stadtverwaltung betont, dass die Schultoiletten regelmäßig gereinigt würden. „Trotzdem ist die Sauberkeit von Schultoiletten an allen Grundschulen im Stadtgebiet – und sicher nicht nur hier – ein wiederkehrendes Thema. Und meist kein erfreuliches“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Ob Urin neben dem Becken, Kothaufen auf dem Toilettenboden oder Toilettenpapier in den Becken, alle Verschmutzungen betreffen nicht nur die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und die Lehrkräfte. Die Kosten, die hier für Reinigung, Reparatur und Verbrauchsmaterial entstehen, zahlen alle.“ Insgesamt rund 65.000 Euro jährlich kosten Schultoiletten die Steuerzahler in Wörth

Wer glaubt, dass mit einer sanierten Toilette automatisch hygienisches Verhalten in die Schultoiletten einzieht, irrt sich. Trotz der Sanierung ist der Zustand der Anlagen häufig nicht befriedigend, denn ein Teil der Nutzenden hinterlässt Spuren, die die meisten eklig finden. „Die neue Toiletten riechen durch Verunreinigungen – etwa Kot und Urin am Boden – jetzt schon wieder als wären sie 30 Jahre alt“, bedauert Silke Seilstorfer, Leiterin der Grundschule Dorschberg, die Situation.

In Schultoiletten-Sanierung 670.000 Euro investiert

In Wörth wurden in den letzten Jahren die Schultoiletten für rund 670.000 Euro saniert. Die Kinder der Dammschule haben sich bei der Übergabe im September 2025 sehr gefreut: Die Anlage ist modern gestaltet und besonders hübsch sind die freundlichen Tiermotive auf den Kabinentüren. „Die Situation hat sich trotz der neuen Toiletten aber nicht verbessert. Die Schulleitung sah sich jüngst gezwungen, eine deutliche Info an alle Eltern zum Thema Sauberkeit und Verhalten auf der Schultoilette über das zentrale Informationssystem herauszugeben“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Schulleitungen, Lehrkräfte und Stadtverwaltung würden sich regelmäßig dem Thema stellen: Maßnahmen, die für eine Verbesserung der Situation sorgen könnten, sich aber negativ auf den Schulbetrieb auswirken könnten, gebe es einige. So sei zum Beispiel denkbar, dass je zwei Kinder gemeinsam auf die Toilette gehen. Auch könnten Listen darüber geführt, wer wann die Toilette aufgesucht hat, um „Täter“ leichter eingrenzen zu können. Auch die Eltern werden informiert und eingebunden, in Klassensprecherversammlungen und Schulräten wird das Thema häufig angesprochen – „und manchmal wird es sogar als Unterrichtsthema eingeführt“, ergänzt Andreas Gensheimer, Leiter der Tullaschule in Maximiliansau.

Thema auch im Unterricht

Die städtischen Hausmeister und das Reinigungspersonal müssen die Hinterlassenschaften regelmäßig beseitigen, so die Stadtverwaltung weiter. Und neben den Kosten für die Reinigung und Reparatur sowie für die Verbrauchsmaterialien müsse dann eben auch die Zeit und der Aufwand für die Lehrkräfte berücksichtigt werden. „Sie verwenden Stunden darauf, den oder die Verursacher zu finden, besprechen mit Einzelnen und in Gruppen die Vorfälle, setzen sich mit den Eltern auseinander und verfolgen die Maßnahmen und Konsequenzen. Das alles geht zu Lasten anderer Inhalte und Themen im Schulunterricht. Und zu Lasten der Steuerzahler, auch derjenigen, die aktuell keine Kinder an der Grundschule haben“, informiert die Stadt.

Geändert hat sich nach Ansicht der Schulleitungen die Haltung der Kinder. Häufig heiße es, andere hätten sich ebenso verhalten, „dann kann ich das auch machen“. Es fehle unter anderem an Problembewusstsein und Wertschätzung für die Arbeit der Reinigungskräfte und an gegenseitiger Rücksichtnahme. Um hier einzuwirken, werden Kinder teilweise wieder zu einem „Müllsammeldienst“ eingeteilt, bei dem sie lernen, auf dem Schulhof und im Außenbereich auf die Sauberkeit zu achten und mit Greifzangen selbst tätig zu werden. Das schule die Wahrnehmung und stärke das Verantwortungsgefühl, so die Hoffnung bei den Lehrern.

Die Stadt Wörth appelliert an alle Eltern, auf ihre Kinder einzuwirken und bei der „Bearbeitung“ zu helfen. Eigentlich sei es ja einfach: „Wer auf die Toilette geht, schaut, dass sie sauber hinterlassen wird. Weil jeder sie auch sauber vorfinden möchte.“