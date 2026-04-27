Drei kostenfreie Abendveranstaltungen zur rechtlichen Betreuung stehen an Montagen im Mai ab 18 Uhr in Rheinzabern auf dem Programm. Die Reihe „Passion Ehrenamt“ geht in den neuen Räumen des Betreuungsvereins der Lebenshilfe, Am Bauernwald 3, weiter und richtet sich an ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte sowie an Interessierte, die sich eine ehrenamtliche Betreuung vorstellen können. Vermittelt wird Wissen rund um die rechtliche Betreuung, kündigt der Landkreises Germersheim an. Die Termine: „Psychische Erkrankungen einfach erklärt“ (4. Mai), Zusammenarbeit mit dem Gericht (11. Mai) und Pflegeversicherung und Unterstützungen im Pflegefall (18. Mai). Jede Veranstaltung kann einzeln besucht werden. Die Teilnahme an einem Einführungskurs ist keine Voraussetzung. Nach jedem Modul erhalten Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. Im August soll die Reihe fortgesetzt werden. Anmeldung: unter www.kreis-germersheim.de/betreuungsrecht. Infos: Betreuungsbehörde, Telefon 07274 531760, E-Mail Betreuungsbehoerde@Kreis-Germersheim.de; Awo Betreuungsverein, Telefon 07275 8919, E-Mail m.reinhardt@awo-btv-ger.de; Betreuungsverein der Lebenshilfe, Telefon 07272 9734020, E-Mail bast@lebenshilfe-ger.de; SKFM Betreuungsverein, Telefon 07274 7078211, E-Mail petra.gramlich@skfm.de.