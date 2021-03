Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, haben Unbekannte in der Max-Planck- und der Gutenbergstraße in Rülzheim mehrere Lkw-Reifen zerstochen, informierte die Polizei. Dadurch entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.