Am Montagabend nahm die Polizei in Grötzingen einen seit langem umtriebigen Reifenstecher vorläufig fest. Der 81-jährige Mann steht im Verdacht, in den vergangenen rund zwei Jahren die Reifen von weit über 100 Fahrzeugen aufgestochen zu haben. In einer koordinierten Aktion von Streifen- und Ermittlungsdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach konnte der Gesuchte nun ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Bei seiner Festnahme zeigte er sich kooperativ. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Beschuldigte wird sich nun wegen fortgesetzter Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen strafrechtlich verantworten müssen.