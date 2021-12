Vandalismus auf dem Dorfplatz. Bereits am frühen Samstagmorgen hatte ein Geschädigter mehrere zerstochene Reifen an seinem Fahrzeug angezeigt. Im Laufe des Vormittags meldeten sich nach Polizeiangaben drei weitere Fahrzeugbesitzer, deren Reifen in der Nacht zum Samstag an gleicher Stelle ebenfalls aufgeschlitzt worden waren. Der Gesamtschaden liegt bei schätzungsweise 800 Euro.