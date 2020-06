Spaziergänger entdeckten Ende vergangener Woche auf einem Waldweg neben dem Römerbadstadion illegal entsorgten Müll. Auch an anderer Stelle waren Umweltsünder am Werk.

An der gut mit einem Auto erreichbaren, aber vor neugierigen Blicken geschützten Stelle wurden acht Autoreifen mit Felgen und ein beschädigtes Waschbecken abgeladen. Der Fund wurde beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde gemeldet, die danach den Forst informierte, da der Fundort zum Forstamtsrevier Bienwald gehört. Dieses werde, so Förster Matthias Reis, den Abfall schnellstmöglich entfernen.

Auch am Mitfahrerparkplatz an der B9 zwischen Rheinzabern und Neupotz wurde in den vergangenen Tagen zum wiederholten Mal unerlaubt Müll entsorgt. Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofs haben diesen bereits weggeräumt. Über die Umweltsünder, die mit einem Bußgeld belegt werden können, ist bislang nichts bekannt.