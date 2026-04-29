Ein Traktor ist zwischen Kandel und Erlenbach auf der L542 umgekippt. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer am Dienstag gegen 9.40 Uhr von der Landesstraße nach links in einen Feldweg abbiegen. Beim Einbiegen löste sich der Reifen an der rechten Hinterachse des Anhängers, das Gespann kippte nach rechts. Es entstand ein Schaden am Traktor und an einem Verkehrszeichen in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass alle Radmuttern des Reifens gelöst waren. Ob jemand die Radmuttern vorsätzlich lockerte, war Gegenstand weiterer Ermittlungen.