Viele Ehrungen wurden in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie verschoben. Nun hat die Stadt ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet .

„Wir konnten nicht mehr länger warten“, sagte der für den Sport zuständige Erste Beigeordnete der Stadt, Rolf Hammel. Normalerweise werden die Sportlerinnen und Sportler beim Neujahrsempfang geehrt, diesmal eben im Sommer. Bürgermeister Dennis Nitsche freute sich endlich wieder gemeinsam feiern zu können nach dieser schwierigen Zeit, in der Hallen geschlossen werden mussten oder nur wenige Personen dort trainieren konnten: „Das hat Nerven gekostet.“ Dem Bürgermeister war es wichtig zu sehen, dass das von der Stadt für den Sport investierte Geld auch ankommt. Nitsche und Hammel nahmen die Ehrung zusammen mit Susanna Jung und Stephanie Quint von der Stadtverwaltung vor.

Für das erfolgreiche Abschneiden im Jahr 2020 wurden 10 Mannschaften und zehn Einzelsportler mit fünf Bronze-, acht Silber- und einer Goldmünze geehrt. Die Bronzene Münze gibt es für die Pfalzmeisterschaft, die Silberne für einen 1. bis 3. Platz bei Rheinland-Pfalzmeisterschaften und die Goldene bei einem 1. bis 5. Platz bei Deutschen Meisterschaften. Dazu kamen noch sechs Pokale für Mannschaften, die in unteren Klassen den ersten Platz oder den Aufstieg geschafft haben. Im Jahr 2021 gab es drei Mannschaften und 17 Einzelsportler zu ehren mit 12 Bronze-, fünf Silber- und drei Goldmünzen.

2020: Bronze: männliche E1-Jugend Handballabteilung TV, Frauen 1 Handballabteilung TV, Helmut Hoffmann Tischtennisabteilung FV Pfortz-Maximiliansau Senioren – Einzel, Tillmann Fischer Leichtathletikabteilung TV Hochsprung im Freien und in der Halle – Altersklasse M 12, Niklas Richard, Janik Liebscher, Christoph Wölfel Tischtennisabteilung TV Altersklasse U 15. Silber: Jakob Rapp Radsportclub 1.Platz Einzelzeitfahren und 2.Platz Einer Straße Rheinl-Pf.Meisterschaft– Altersklasse U 11, Nadine Schlegel Leichtathletikabteilung TV und VfB Stuttgart 3.Platz Süddeutsche Meisterschaft Weitsprung bei der Hallenmeisterschaft Altersklasse Frauen, Jonas Richard und Jakob Götz Tischtennisabteilung TV 2.Platz Südwestdeutsche Meisterschaft im Doppel Altersklasse U 15, Mate Greksa Schützenverein Wörth 2. Platz Rhld.-Pf. Meisterschaft Recurvebogen in der Halle Schüler B, Verena Blum Schützenverein 1.Platz Rhld.-Pf. Meisterschaft Blankbogen in der Halle Master weibl. ab 50, Ingeborg Fried Schützenverein 2.Platz Recurvebogen Seniorinnen und 2.Platz Recurvebogen Senioren 2 – jeweils in der Halle, Manfred Fried Schützenverein 3.Platz Recurvebogen in der Halle Senioren und Tina Freisinger Schützenverein 1.Platz Recurvebogen in der Halle Damen Gold: Luke Freisinger Schützenverein 1.Platz Recurvebogen der Schüler bis 13 Jahre „Meisterschütze 2020 – Du und Dein Verein“ Pokale: männliche D2-Jugend Handballabteilung TV, weibliche C2-Jugend Handballabteilung, 1.Herrenmannschaft Schachclub Maximiliansau-Wörth. 1.Mannschaft Recurvebogen in der Halle Schützenverein, Fußball -B-Jugend Sportverein Büchelberg in Spielgemeinschaft mit Berg, Herrenmannschaft Basketballabteilung TV.

2021: Bronze: Konjit Marz Volkslaufgruppe Maximiliansau Marathon Altersklasse W50, Mannschaft Turnabteilung TV Kür-Vierkampf Leistungsklasse 3 Altersklasse 2011 und älter, Lisa Kulis Turnabteilung TV Pflicht Vierkampf – Einzel Altersklasse 6/7, Jonathan Becker Leichtathletikabteilung TV Hochsprung und Weitsprung Altersklasse U 20, Julie Fischer Leichtathletikabteilung TV Blockwettkampf, Kugelstoßen, Diskuswerfen Altersklasse W12, Niklas Richard Tischtennisabteilung Doppel U 13, Jasmina Christ Schwimmclub 200m und 400m Freistil Jahrgang W 2005, Jana Greilach Schwimmclub 200m Rücken Jahrgang W 2007, Jonas Schmith Schwimmclub 50m, 100 m und 200m Brust Jahrgang M 2007, Sinja Reisch Schwimmclub 200 m Freistil Jahrgang W 2011, Lena Schof Schwimmclub 100m Brust Jahrgang W 2011, 4er-Mannschaft Herren 50 Tennisclub Wörth Silber: Jonas Richard und Jakob Götz Tischtennisabteilung TV 2.Platz im Doppel Jungen U 15 „Südwestdeutsche Meisterschaft“, Janis Rapp Radsportclub 1.Platz Einer Straße Altersklasse U 17 Rhld.-Pf. Meisterschaft, Jakob Rapp Radsportclub 3.Platz Einer Straße Altersklasse U 13 Rhld.-Pf. Meisterschaft, Eric Urbansky Triathlon Team Tricon Wörth 1.Platz im Cross-Triathlon Altersklasse M50 Rhld.-Pf. Meisterschaft, Tobias Rop Triathlon Team Tricon 3.Platz im Cross-Triathlon Altersklasse M45 Rhld-Pf.Meisterschaft Gold: Leon Kaufmann Turnabteilung TV 4.Platz Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf Einzel Altersklasse 13 – Turnen und Leichtathletik, Martin Schaaf Bund Dopingfreier Bodybuilder und Kraftsportler und German Natural Bodybuilding & Fitness Federation 1.Platz Natural Bodybuilding M über 60 und 1.Platz Natural Bodybuilding Master Overall (über 40 und über 50), Internationale Deutsche Meisterschaft, Rüdiger Lang – siehe Schaaf! – 1.Platz Natural Bodybuilding Master 2 (M 50 bis 59).

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die drei Musiker des „Swing Tonic Quartetts“ am Saxophon Christian Keller, am Piano Knut Maurer und am Schlagzeug Günther Logé.