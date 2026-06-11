Die SPD-Fraktion hat in ihrer Sitzung die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche einstimmig als Sprecherin für die zentralen Themen Wissenschaft, Weiterbildung und Hochschulen gewählt. Rehak-Nitsche vertritt ihre Fraktion in den nächsten fünf Jahren im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit, im Ausschuss für Kultur sowie stellvertretend im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima.