Am Dienstag war ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 1 Uhr auf der Landesstraße von Busenbach kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs, als plötzlich ein Rehbock von links über die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde vom Auto erfasst und durch den Aufprall getötet. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Stadt-und Landkreis Karlsruhe zu insgesamt sechs Wildunfällen.