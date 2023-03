Nicht schlecht staunte am Dienstagmittag der Bewohner eines Hauses beim Blick in seinen Garten. Und das hatte einen nicht alltäglichen Einsatz der Polizei zufolge: Ein besorgter Anwohner verständigte die Polizei nämlich darüber, weil sich ein Reh in seinem Garten verlaufen hatte. Zusammen mit einem Jagdpächter gelang es den Polizisten, das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Es war zwar erschöpft, blieb aber bei der Befreiung unverletzt.