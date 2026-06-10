Die Nardini-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen hat beim diesjährigen Schulfest einen neuen Kleinbus übergeben bekommen. Das teilt der Landkreis Germersheim mit. Die Finanzierung sei durch lokale Unternehmen ermöglicht worden, die im Gegenzug ihre Logos auf dem Fahrzeug platzieren konnten. Schulleiterin Petra Mohr dankte allen Beteiligten für ihr Engagement: „Ohne die Unterstützung unserer regionalen Sponsoren wäre die Anschaffung dieses Fahrzeugs nicht möglich gewesen.“

Mit einem eigens einstudierten Lied begrüßten die Schülerinnen und Schüler ihren neuen Bus sowie die anwesenden Förderinnen und Förderer und erhielten dafür großen Applaus. Als Zeichen des Dankes überreichten die Kinder der Klassen 3 bis 6 zudem selbst gestaltete und gerahmte Kunstwerke, hieß es in der Mitteilung weiter.