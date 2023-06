Am Samstag, 17. Juni geht ab 17 Uhr in der Jugendstilfesthalle Philippsburg eine Benefizgala mit Künstlern aus der Region über die Bühne. Der Erlös kommt dem Verein „Fortschritt Integrativ Leben“ in St. Leon-Rot zugute. Neben den Gruppen „Beerglasbrass“, „Brasspedal“ und „Lentisbelly Band“ ist die Schautanzgruppe „Die Granaten“, das Showtanzduo „Emely Johann & Sophie Reuter“ sowie Tobias Paltz alias „Bauer Sepp“ mit dabei. Das Tanzmariechen Sabrina Mayer, das Tanztrio Josephine Hillengass, Luisa Bruckner und Lina Hasfeld und Comedian Oliver Betzer als „De Härtschd aus dem Dahner Tal“ treten ebenfalls auf. Sie alle verzichten auf ihre Gagen und auch der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Um Spenden wird jedoch gebeten.

Denn der Erlös der Benefizgala, die von den vier Vereinen KiKaGe Kirrlach, KG Narhalla Philippsburg, KHC Wiesental und HCC Hambrücken veranstaltet wird, geht an die Organisation „Fortschritt St. Leon-Rot“. Sie kümmert sich um die Förderung geistig und körperlich behinderter Kinder. Seit 2016 engagiert sich „FortSchritt IntegrativLeben“ zudem für die Förderung junger Erwachsener, die aufgrund der körperlichen Entwicklung oder eines Unfalls mit Einschränkungen leben und auf einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel angewiesen sind.