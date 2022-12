Bio-Landbau und regionale konventionelle Landwirtschaftsbetriebe drohen langsam unter die Räder zu geraten.

Die Landwirte werden gerne über einen Kamm geschoren. Dabei ist Spannbreite riesengroß, wenn von der Landwirtschaft die Rede ist: Sie reicht vom Agrarindustrie-Betrieb bis zum Bauernhof. Dabei ist der Bauernhof das, was sich die Verbraucher im Regelfall wünschen: Regionale und nachhaltige Produktion, am besten auch noch bio.

Genau das Gegenteil wird aber gerne gekauft: Beim Schweinefleisch und Geflügel zum Beispiel ist der Marktanteil von Mästfabriken traditionell hoch. Interessanterweise sind das auch die Bereiche der Agrarproduktion, in der die Preise besonders stark steigen.

Das ist keine Wunder: Denn an der Spitze dieser Fleischfabriken sitzen Manager, die an einem knallharten internationalen Markt agieren. Weshalb sie nicht nur knallhart mit den Tieren umgehen, sondern auch knallhart jeder Chance nutzen, die teilweise absurd niedrigen Fleischpreise in die Höhe zu drehen –solange der Geldbeutel der Verbraucher mitspielt.

Denn letztlich regiert der Preis. Das zeigt sich auch daran, wie der Bio-Landbau und regionale konventionelle Landwirtschaftsbetriebe langsam unter die Räder zu geraten drohen. Ihnen setzen zunehmende Importe und Inflation besonders zu. Und wo die Geschäftsmodelle so wackeln wie heute, werden sich so einfach keine Nachfolger finden. Regional – das war dann mal.