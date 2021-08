Mehr als nur Blumen und Pflanzen gibt es bei den Bellheimer Gartentagen im Spiegelbach zu kaufen. Kunstgegenstände, Gartengerät und weitere schöne und nützliche Dinge sind im Angebot. Am Freitagvormittag eröffnete der Gartenmarkt, der bis einschließlich Sonntag stattfindet. Bereits am ersten Tag strömten zahlreiche Besucher aufs Marktgelände, um zu schauen und zu kaufen. Auch der Gastrobereich freute sich über Zuspruch. Auf dem Weg zum Auto trugen am frühen Nachmittag viele Besucher gut gefüllte Taschen. Der Gartenmarkt ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet und von 11 bis 18 Uhr am Sonntag. Eine Schnellteststation befindet sich nahe des Eingangs an der Spiegelbachhalle.