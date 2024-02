Die Regel für die Anzahl der Stellplätze bei Neubauten bleibt erhalten. Sie ist gut etabliert. Lediglich ein Fall ist bekannt, bei dem der Bauherr von seinem ursprünglichen Vorhaben Abstand nehmen musste – aufgrund mangelnder Parkplätze.

Bereits im Februar des Jahres 2019 hatte der Rülzheimer Gemeinderat für den Bereich „Rülzheim West“ eine entsprechende Satzung beschlossen. Demnach müssen für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser zwei Stellplätze ausgewiesen werden. Für Wohnungen bis 35 Quadratmeter Fläche muss ein Parkplatz zur Verfügung stehen. Wohnungen bis 60 Quadratmeter müssen 1,5 Plätze ausweisen und ab 60 Quadratmeter Wohnfläche sind es zwei Stellplätze. Dieser Beschluss sollte nach dem Willen der Ratsmitglieder nach ein bis zwei Jahren neu überprüft werden. Nun war es soweit. Aus Sicht der Verwaltung hat sich die Satzung gut etabliert, hieß es in der jüngsten Sitzung. Sie sei „eine klare Vorgabe für die Bauherren, unterstütze die Errichtung von kleineren Wohnungen und sorge bei größeren Wohnungen für einen erhöhten Stellplatzschlüssel, wie er in vielen Bebauungsplänen auch gefordert werde“.

Doppelhaus errichtet

Auch die in der Satzung aufgeführten Wohnungsgrößen seien in der Praxis „praktikabel“. Der Verwaltung ist lediglich ein Fall bekannt, bei dem einem Bauherrn der Wunsch auf Realisierung eines Drei-Familien-Wohnhauses nicht erfüllt werden konnte und er dann stattdessen ein Doppelhaus errichtet hat. Die Verwaltung schlug daher vor, die Stellplatzsatzung aufrecht zu erhalten, empfahl aber auch, entsprechende Satzungen für weitere „unbeplante Innerortsbereiche“ zu erstellen, wie zum Beispiel die Mittlere Ortsstraße, der Bereich Bachgasse / Hubenweg oder auch die Lachgasse sowie rund um den Kerweplatz. Sofern der Wunsch von Seiten der Gremien bestehe, will die Verwaltung dazu entsprechende Vorschläge ausarbeiten.