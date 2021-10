Am diesjährigen Reformationstag, Sonntag 31. Oktober, findet um 10.15 Uhr in der protestantischen Wolfgangskirche in Freckenfeld ein zentraler überregionaler Reformationsgottesdienst statt. Festprediger ist Dekan Dr. Michael Diener (Germersheim); Liturg ist Pfarrer Andreas Gustel Kleppel (Freckenfeld).

Der Gottesdienst wird vielfältig musikalisch gestaltet, es spielt der Posaunenchor der evangelischen Stadtmission, es singt der Chor Singphonia Freckenfeld und an der Orgel spielt Bezirkskantor Wolfgang Heilmann.

Die Corona Regelungen sind zu beachten; bitte Dokumente bereithalten.