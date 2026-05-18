Was interessiert die Leser der RHEINPFALZ gerade am meisten? Die ärztliche Versorgung im Landkreis? Die Gemeindefinanzen? Oder vielleicht der Zustand von Bahnübergängen? Unsere Redakteure wollen wissen, was die Menschen im Kreis Germersheim bewegt und freuen sich über Gesprächspartner. Am Donnerstag stehen Nicole Tauer, Michael Gottschalk und Ralf Wittenmeier aus der Lokalredaktion zum Austausch bereit – von 16 bis 18 Uhr, beim Feierabendmarkt in Germersheim bei „Redaktion vor Ort“.