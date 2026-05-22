Fragen zur Barrierefreiheit, Lob für die Rätsel in der RHEINPFALZ: Bei „Redaktion vor Ort“ beim Germersheimer Feierabendmarkt kamen unterschiedliche Themen zur Sprache.

Bei sommerlichen Temperaturen an den Ständen war entsprechend viel los. Ein Ehepaar war mit dem Fahrrad aus Bellheim gekommen. Vor der Schorle wollten die beiden noch einige Fragen am Stand der RHEINPFALZ loswerden. Wie barrierefrei wird der Pavillon am Rheinvorland? Und wann wird das Grün am Radweg von Westheim zur Mühle entfernt? Ein anderer Leser sprach die Ameisenplage im Stadtteil Sondernheim am. Für eine Germersheimerin, selbst im Rollstuhl unterwegs, ist es ein Ärgernis, dass Menschen auf Behindertenparkplätzen parken, ohne eine Berechtigung dafür zu haben. Lob für die Tageszeitung gab es auch: Eine Leserin betonte, wie gerne sie das „um die Ecke gedacht“ löst. Und ein anderer Leser ist jetzt auf die App umgestiegen und freut sich, dass er nach der Dusche nicht mehr extra zum Briefkasten gehen muss, um die „RHEINPFALZ“ lesen zu können.