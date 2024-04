Ditib hat aus einer Werkshalle eine Moschee gemacht. Der Bau einer richtigen Moschee verständlich. An der jetzigen Stelle bleibt es wohl ein Traum.

In Germersheim gibt es Katholiken, Protestanten, freien Christen, orthodoxen Christen, Muslime, Hindus und Buddhisten – also mindestens sieben Glaubensrichtungen. Bei Menschen aus über 100 Nationen, die in der Stadt leben, ist das kein Wunder. Der türkische Islam ist neben den älteren christlichen Glaubensrichtungen seit den 1950er oder frühen 1960er Jahre in der Stadt vertreten. Das ist eine Tatsache und es geht hier nicht um Leitkultur oder ob ein Glaube nach Deutschland gehört oder nicht.

Und Hayrettin Günes, der Vorsitzende der Germersheimer Ditib-Gemeinde hat wahrscheinlich nicht unrecht, wenn er sagt, dass die Rücknahme des Bauantrags im Jahr 2019 vielleicht erst politisch motiviert war. Denn in dem Jahr gab es Kommunalwahlen. Wollte man damals möglicherweise stark konservative Wähler an etablierte Parteien binden – ist das, wie man heute weiß, – nicht gut gelungen. Denn die AfD hat heute mehr Anhänger als noch vor fünf Jahren.

Das Deutsche Grundgesetz wird am 23. Mai 75 Jahre alt. Artikel 4 besagt: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ Und: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Daran wird auch nicht gerüttelt und das gilt es weiter zu schützen.

Es steht da aber nicht, dass jeder sich eine Stätte zur Religionsausübung hinstellen darf, wo er möchte. Als 1989 Ditib in die Hans-Sachs-Straße umzog, wäre der Neubau einer Moschee sehr wahrscheinlich möglich gewesen. Auch 2013, als es eine Baugenehmigung für eine andere Moschee gab. Seitdem sind Jahre vergangen, wurden viele neue Urteile gefällt und Vorschriften und Gesetze werden nun eventuell anders interpretiert. Es ist momentan eher unwahrscheinlich, dass der Neubau einer großen Moschee in der Straße genehmigt wird. Dass Ditib ein modernes Zentrum möchte, ist verständlich und steht ihnen auch zu. Allein, der Ort muss der Richtige sein.