Die Realschule plus soll eine Schwerpunktschule Lernen (SFL) werden. Der Schulträgerausschuss hat am Montag die Kreisverwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Schule den Antrag bei der ADD zu stellen. Schwerpunktschulen sind Einrichtungen mit besonderem Förderauftrag. Im laufenden Schuljahr besuchen acht Kinder mit Fördergutachten „Lernen“ die fünften und sechsten Klassen. Das Kollegium wurde durch Förderschullehrer aufgestockt. Als Schwerpunktschule würde der Schulstandort „deutlich an Attraktivität gewinnen und voraussichtlich zu einer Steigerungen der Schülerzahlen beitragen“, so der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU). Schulelternbeirat, Schülervertretung und Schulausschuss befürworten die Idee. Auch Kinder ohne Fördergutachten würden vom Fachwissen der neuen Kollegen profitieren, heißt es seitens der Schule. Der Bedarf werde in den nächsten Jahren weiter ansteigen, so dass in den Klassenstufen 5 bis 10 etwa 25 Kinder mit Fördergutachten aufgenommen werden könnten. Aktuell besuchen 210 Kindern, davon 74 im Ganztagsbereich, die Realschule plus Lingenfeld.