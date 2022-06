Fußball, Basketball, Volleyball, Badminton, Handball, Slackline und Tennis – und das alles auf einem Feld. In der Realschule plus ist das ab sofort möglich. Und das freut nicht nur die Kinder.

Er hat mehrere Versuche gebraucht, aber dann klappt es doch noch: Elegant versenkte Landrat Fitz Brechtel den Ball im Korb. Dass die jungen Korbjäger der Basketball-AG der Realschule plus deutlich treffsicherer sind, ist da völlig egal. Während seiner Schulzeit sei Basketball sein Lieblingssport gewesen, erzählt Brechtel am Dienstagvormittag bei der Einweihung des neuen Kleinspielfeldes. Die Schüler nehmen das 20 mal 40 Meter große Spielfeld sofort in Beschlag. An den sechs Basketballkörben – auf jeder Längsseite stehen drei –, den beiden Fußballtoren und dem in der Mitte des Platzes aufgespannten Volleyballnetz wird geworfen, geschossen und gebaggert.

315.000 Euro hat das Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag gekostet. „Das ist wirklich gut angelegtes Geld“, meint Brechtel. Jeder Bewegungsimpuls sei für Schüler wichtig. „Spaß an der Bewegung, darauf kommt es an. Und hier haben die Kinder ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Sport zu treiben.“ Das Feld sei auch eine Würdigung für das Engagement der Schule im Bereich Sport. In mehreren Gemeinden im Kreis gab es zuletzt Diskussionen wegen Minispielfeldern in Wohngebieten. Anwohner fühlen sich gestört. „Das kann hier nicht sein, das Feld ist weite genug entfernt von jeder Wohnbebauung“, so Brechtel.

Pünktlich zum Schuljubiläum fertig

Allerdings wird am späten Abend oder am Wochenende kein Betrieb auf dem Spielfeld herrschen. Denn dann wird es abgeschlossen sein, wie Schulleiterin Cornelia Geiser informiert. Immerhin liegt es mitten auf dem Schulgelände. Bis vor Kurzem war es eine brachliegende Sandfläche. Geiser freut sich, dass das Spielfeld nach knapp vier Monaten Bauzeit pünktlich zum 60. Geburtstag der Realschule plus, der am Freitag, 10. Juni, gefeiert wird, eingeweiht werden konnte.

„Wir werden das Feld in jeder Pause unter Aufsicht öffnen“, kündigt Geiser an. Außerdem wird es natürlich im Schulsport rege genutzt werden. Und auch am Nachmittag. „Wir sind eine Ganztagsschule mit einem großen Angebot an Sport-AGs am Nachmittag“, erläutert Geiser. Mit dem Multifunktionsspielfeld kann das Angebot noch vergrößert werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses im Landkreis hatten sich Mitte November vergangenen Jahres einstimmig dafür ausgesprochen, den brach liegenden ehemaligen Beachvolleyballplatz umbauen zu lassen. Im Dezember begannen dann die Abräumarbeiten, im Januar die Bauarbeiten für das Kleinspielfeld.