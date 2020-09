Der Real-Markt in Germersheim zählt zu den über 100 Märkten der Gruppe, für die sich die Kaufland-Stiftung interessiert. Dies bestätigt Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Prinz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. In der Regel würden die beteiligten Unternehmen nichts zu ihren Plänen sagen, solange die Kartellbehörde nicht entschieden habe. Noch im Oktober soll Prinz zufolge die erste Anhörung vor dem europäischen Kartellamt sein. Werde dem Kauf zugestimmt, könne es schnell gehen. Kaufland plane in einer ersten Welle einige Märkte umzubauen. Germersheim stehe auf dieser Liste. Derzeit werde mit dem Betriebsrat von Real ein Termin für eine Mitarbeiterversammlung abgestimmt. Nach Paragraf 613a BGB behalte jeder Arbeitnehmer bei einer Betriebsüberführung für ein Jahr seinen derzeit geltenden Vertrag. Kaufland sei stark am Wachsen und es sei durchaus denkbar, dass es in der Stadt künftig zwei Märkte geben könnte.